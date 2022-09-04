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Новости 10:17

Экс-координатора хабаровского штаба Навального* Ворсина объявили в розыск

фото ЗакС политика Экс-координатора хабаровского штаба Навального* Ворсина объявили в розыск

Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск бывшего координатора штаба Алексея Навального* в Хабаровске Алексея Ворсина, соответствующая информация появилась в базе данных силового ведомства.

В 2021 году активист был приговорён к условному сроку в рамках уголовного дела о неоднократном нарушении митинговых правил ("дадинская" статья).

В середине августа кассационный суд оставил в силе приговор, вынесенный Ворсину.

На одном из судебных заседаний активист рассказывал, что в ходе обыска в его квартире полицейские якобы применили к нему грубую силу: его якобы избили по лицу сотрудники ОМОН, требовавшие, по его словам, пин-код от телефона. Он уточнил, что ему якобы было нанесено не менее шести ударов.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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