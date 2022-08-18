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Новости 10:47

Кассационный суд оставил в силе приговор "навальнисту" Ворсину по "дадинской" статье

фото ЗакС политика Кассационный суд оставил в силе приговор "навальнисту" Ворсину по "дадинской" статье

Девятый кассационный суд общей юрисдикции Владивостока решил оставить в силе 3 года условного срока, который ранее получил бывший координатор штаба Навального* в Хабаровске Алексей Ворсин, передаёт "ОВД-Инфо"**.

Приговор Ворсину был оглашён в Центральном райсуде Хабаровска в конце сентября прошлого года. Ему вменили неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий - так называемая дадинская статья 212.1 УК. Уголовное дело на Ворсина завели в марте 2021 года, с тех пор он пребывал под домашним арестом.

Поводом для уголовного преследования активиста стали три его административных "митинговых" привода по разным частям ст. 20.2 КоАП.

На одном из последних заседаний активист заявлял, что в ходе обыска в его квартире полицейские якобы применили к нему грубую силу: его якобы избили по лицу сотрудники ОМОН, требовавшие, по его словам, пин-код от телефона. Он уточнил, что ему якобы было нанесено не менее шести ударов.

**Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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