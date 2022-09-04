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Новости 13:32

"Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу": Алла Пугачёва высказалась о смерти Горбачёва

фото ЗакС политика "Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу": Алла Пугачёва высказалась о смерти Горбачёва

Народная артистка России, певица Алла Пугачёва сделала заявление о смерти первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва. Слова исполнительницы приведены в её социальных сетях.

"Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть "Империей зла" для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное, Горбачёв отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти", — считает Пугачёва.

Делать ошибки, уверена певица, может каждый, и политики тоже. Главное, констатирует она, чтобы они не были фатальны для людей. Также Пугачёва с сожалением отметила то обстоятельство, что современные россияне утратили эмпатию.

"Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс, если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе", — призвала исполнительница.

После того, как Россия начала проводить на Украине военную спецоперацию, Пугачёва вместе с семьёй уехала из страны. Вернулась певица в конце июня.

Добавим, что Пугачёва лично приезжала на похороны Горбачёва.

Напомним, что идеолог советской перестройки скончался 30 августа на 92-м году жизни после длительной болезни.


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