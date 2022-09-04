Хинштейн предлагает наказывать за приравнивание к традиционным однополых отношений в кино и литературе

Руководитель комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн в очередной раз высказался о своей законотворческой инициативе, предполагающей введение административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Кино и литература, содержание которых может ставить знак равно между традиционными и однополыми отношениями, должны подпадать под наказание, указал думский единоросс, слова которого приводит ТАСС.

При этом роман Владимира Набокова "Лолита" пропагандирующим какие-либо нетрадиционные отношения не является.

"Когда мы видим откровенно пропагандистскую литературу или фильмы, которые сняты с совершенно конкретной целью и задачей сформировать равнозначность (того), что есть нетрадиционные отношения, но они такие же нормальные, как и традиционные, вот это попадает под перелагаемые нами санкции", — поделился Александр Хинштейн.

"Лолита", отмечает депутат, не формирует позитивный образ нетрадиционных отношений, а наоборот, поэтому пропагандой считаться не может. В отличие от романа "Лето в пионерском галстуке", который сильно взбудоражил депутатское сообщество.

"Для настоящего искусства и литературы я не вижу никаких угроз, а для откровенно провокативных произведений типа "Лето в пионерском галстуке" — да", — резюмировал единоросс.

Ранее Хинштейн рассказал о поддержке Роскомнадзором введения административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

Напомним, законопроект о запрете информации с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений поступил на рассмотрение Госдумы 18 июля. Авторами документа стали депутаты от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России — За правду", они добиваются полного запрета такой информации в России независимо от возраста предполагаемой аудитории.