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Новости 16:09

Патриарх Кирилл призвал богатых делиться нажитым с бедными, иначе они "попадут в ад"

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл призвал богатых делиться нажитым с бедными, иначе они "попадут в ад"

В ходе воскресной литургии, которая прошла в столичном храме Христа Спасителя, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал состоятельных россиян делиться нажитым состоянием с бедными. Речь религиозного деятеля приводит ТАСС.

"Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим — тем, кто нуждается, тем, кто страдает, — тогда обладание богатством становится оправданным. Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям", — уверен церковный владыка.

Патриарх отметил, что если человек материально обеспеченный "из большого количества денег не может помочь другому — это путь в ад, и говорить тут не о чем".

Ранее патриарх Кирилл пожаловался на попытки лишить россиян национального самосознания.

Добавим также, что после начала военной спецоперации на Украине глава РПЦ попал под санкции.


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