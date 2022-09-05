Осужденному участнику мартовского митинга Татуйко не стали смягчать приговор

В Городском суде Петербурга 5 сентября рассмотрели апелляцию на приговор участнику митинга 2 марта Захару Татуйко, приговоренному к 1 году и 4 месяцам заключения за нападение на силовика (ч. 1 ст. 318 УК). Судья Наталия Цепляева смягчать приговор не стала, сообщила ЗАКС.Ру адвокат Анастасия Пилипенко.

Татуйко признали виновным в конце апреля. На пацифистском митинге 2 марта, связанным с проведением специальной военной операции на Украине, он якобы схватил полицейского и распылил ему в лицо перцовый баллончик. В качестве компенсации морального вреда с митингующего взыскали 10 тысяч рублей. При вынесении приговора судья учла время, проведенное в следственном изоляторе из расчета "день за два". С учетом этого и уже отбытого срока, до освобождения Татуйко остается 3 месяца и 26 дней.

Сейчас в Петербурге продолжают судить по статье о насилии в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК) другого участника мартовских протестов Кирилла Королева, который толкнул силовика в переулке Пирогова. Молодой человек вину признал.

Константин Леньков