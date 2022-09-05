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Новости 13:22

Врански предложил переименовать Красносельский район в Свалочный ввиду засилья мусорных куч и зловония

фото ЗакС политика Врански предложил переименовать Красносельский район в Свалочный ввиду засилья мусорных куч и зловония

Петербургский градозащитник Красимир Врански обратился в городскую Топонимическую комиссию с предложением переименовать Красносельский район в Свалочный или в район Городских свалок, о чём сообщил у себя в Telegram-канале.

Поводом для обращения координатора движения "Красивый Петербург" послужили десятки нелегальных свалок, расположенных на территории Красносельского района, которые с течением времени не исчезают, а полнятся.

Также в районе источают зловоние Юго-Западные очистные сооружения, завод МПБО-2, Петербургский нефтяной терминал, который крайне беспокоит жителей Сосновой Поляны, Сергиево, ЖК "Солнечный город", Горелово.

Добавим, что жители Красносельского района систематически пишут в различные инстанции жалобы на засилье свалок. Учреждённый местными депутатами и активистами "совет народных депутатов", писал MR7, рассказывал, что в период с 2019 по 2021 годы на ликвидацию несанкционированных свалок из бюджета потратили почти 341 млн рублей: на эти средства устранили лишь несколько из них.

Отметим также, что в ходе "нулевых чтений" бюджета Петербурга на 2023 год администрация Красносельского района попросила дополнительно 89 млн рублей на "очистные" работы.


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