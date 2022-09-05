Думская комиссия предложила ввести ответственность за нарушение иноагентами избирательного законодательства

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев заявил в своем Telegram-канале 5 сентября о выявлении "разветвленной сети СМИ и организаций, ведущих подрывную деятельность против России" в связи с предстоящими выборами. Не называя организации поименно, депутат сообщил лишь, что среди них имеются "как ранее известные проекты, так и вновь созданные".

"Вмешательство в избирательный процесс в России, распространение фейковой информации о выборах, продвижение выгодных Западу кандидатов координируется и финансируется руководящими центрами из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и Украины", — объявил Пискарев. По его утверждению, эти же СМИ дискредитируют российскую армию, "продуцируют фейки о грядущем крахе нашей экономики" и "разжигают сепаратистские настроения в российских регионах".

Согласно заявлению депутата, с начала спецоперации "объём финансирования подрывной деятельности против России" якобы вырос в несколько раз. По версии парламентария, это связано с подготовкой к предстоящим в 2024 году президентским выборам.

В ответ Пискарев предложил установить ответственность за нарушение иностранными агентами избирательного законодательства. По его словам, возглавляемая им комиссия разработала изменения в статью 19.34 Кодекса об административных правонарушениях, сулящие штрафы иноагентам за осуществление деятельности, "способствующей либо препятствующей выдвижению и избранию на выборах зарегистрированных кандидатов, а также достижению определенного результата на выборах и референдуме".

Согласно проекту комиссии, размер штрафа для физических лиц будет колебаться в пределах 10-30 тысяч рублей. Должностным лицам будут грозить штрафы в размере до 500 тысяч рублей, а юридическим — до одного миллиона рублей.

В минувшую пятницу Минюст дополнил списки иноагентов новыми позициями. Попавший в перечень СМИ-иноагентов шоумен Михаил Шац* заявил, что посвящает это Петербургу, поскольку в перечне он занял 178-ю позицию — "как на номере питерского региона".

*Минюст внес Михаила Шаца в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева