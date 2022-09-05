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Выборы - 2022

Новости 14:56

Думская комиссия предложила ввести ответственность за нарушение иноагентами избирательного законодательства

фото ЗакС политика Думская комиссия предложила ввести ответственность за нарушение иноагентами избирательного законодательства

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев заявил  в своем Telegram-канале 5 сентября о выявлении "разветвленной сети СМИ и организаций, ведущих подрывную деятельность против России" в связи с предстоящими выборами. Не называя организации поименно, депутат сообщил лишь, что среди них имеются "как ранее известные проекты, так и вновь созданные".

"Вмешательство в избирательный процесс в России, распространение фейковой информации о выборах, продвижение выгодных Западу кандидатов координируется и финансируется руководящими центрами из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и Украины", — объявил Пискарев. По его утверждению, эти же СМИ дискредитируют российскую армию, "продуцируют фейки о грядущем крахе нашей экономики" и "разжигают сепаратистские настроения в российских регионах".

Согласно заявлению депутата, с начала спецоперации "объём финансирования подрывной деятельности против России" якобы вырос в несколько раз. По версии парламентария, это связано с подготовкой к предстоящим в 2024 году президентским выборам.

В ответ Пискарев предложил установить ответственность за нарушение иностранными агентами избирательного законодательства. По его словам, возглавляемая им комиссия разработала изменения в статью 19.34 Кодекса об административных правонарушениях, сулящие штрафы иноагентам за осуществление деятельности, "способствующей либо препятствующей выдвижению и избранию на выборах зарегистрированных кандидатов, а также достижению определенного результата на выборах и референдуме".

Согласно проекту комиссии, размер штрафа для физических лиц будет колебаться в пределах 10-30 тысяч рублей. Должностным лицам будут грозить штрафы в размере до 500 тысяч рублей, а юридическим — до одного миллиона рублей.

В минувшую пятницу Минюст дополнил списки иноагентов новыми позициями. Попавший в перечень СМИ-иноагентов шоумен Михаил Шац* заявил, что посвящает это Петербургу, поскольку в перечне он занял 178-ю позицию — "как на номере питерского региона".

*Минюст внес Михаила Шаца в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева


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