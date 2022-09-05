Петербургский проспект Авиаконструкторов продлят до реки Каменки

В ходе рабочего совещания петербургского градоначальника Александра Беглова с членами правительства города был утверждён список планировки территории, который затрагивает развитие дорожной сети города, передаёт пресс-служба Смольного.

Так, согласно принятым решениям, в Красногвардейском районе будут оформлены два новых пешеходных перехода, которые появятся рядом с метро "Ладожская".

Другое одобренное планирование касается продления проспекта Авиаконструкторов от Верхне-Каменской улицы до реки Каменка. Участок будущей четырёхполостной магистрали продлят на расстояние в полкилометра. Работы, по плану, должны завершить в 2024 году.

"Продление проспекта Авиаконструкторов важно для развития улично-дорожной сети Приморского района. Территория активно застраивается, появляются новые жилые кварталы, социальные объекты. Нужно обеспечить их транспортную доступность", - полагает Беглов.

Наконец, новые дорожные решения появятся и в Красносельском районе, который, к слову, сегодня предложили переименовать в Свалочный.