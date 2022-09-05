Депутаты МО "Малая Охта" отказались вносить законопроект об отмене закона о реновации

На заседании местного совета МО "Малая Охта" 5 сентября обсуждали проект законодательной инициативы об отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ) в Петербурге, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Документ подготовил депутат-самовыдвиженец Павел Журавлёв. Он заявил, что уже принятый закон о КРТ может вынудить значительное число жителей города уехать в отдалённые районы против своей воли.

- В "Малой Охте" 230 домов. Из них 136 потенциально подпадают под действие этого закона, - сказал Журавлёв. - Я ходил на встречи с жителями, много общался с ними. Жители требует именно отмены этого закона, а не внесения поправок.

Представители "Единой России" и лояльные им самовыдвиженцы утверждали, что отменить закон нельзя, потому что он принят в соответствие с федеральным. Они предлагали коллегами бороться за места в Общественном штабе при ЗакСе и работать над поправками.

-Даже [депутат ЗакСа Борис] Вишневский не взял на себя смелость отменить закон, - заявила мундеп Виктория Коганкова.

Бывший глава округа, а теперь рядовой депутат Дмитрий Монахов призвал коллег не играть в политику и напомнил, что в сейчас мире непростая геополитическая ситуация, а на Украине проходит специальная военная операция.

- Мы не можем отменить восход солнца и заход. Мы не можем движение отменить вспять, - заявил Монахов.

Он оказался единственным членом совета, воздержавшимся по этому вопросу. Против внесения законопроекта проголосовали восемь депутатов, за - семь. Помимо "яблочников" и самовыдвиженцев, инициативу поддержал представитель "Единой России" Сергей Соболев. Он сказал, что не знает ни одного жителя "Малой Охты", который поддерживал бы закон о КРТ.

Журавлёв предложил также создать при муниципалитете общественный штаб по вопросам реновации. Эту инициативу тоже не одобрили.

Сергей Еремеев