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Муниципал 19:04

Депутаты МО "Малая Охта" отказались вносить законопроект об отмене закона о реновации

фото ЗакС политика Депутаты МО "Малая Охта" отказались вносить законопроект об отмене закона о реновации

На заседании местного совета МО "Малая Охта" 5 сентября обсуждали проект законодательной инициативы об отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ) в Петербурге, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

Документ подготовил депутат-самовыдвиженец Павел Журавлёв. Он заявил, что уже принятый закон о КРТ может вынудить значительное число жителей города уехать в отдалённые районы против своей воли. 

- В "Малой Охте" 230 домов. Из них 136 потенциально подпадают под действие этого закона, - сказал Журавлёв. -   Я ходил на встречи с жителями, много общался с ними. Жители требует именно отмены этого закона, а не внесения поправок. 

Представители "Единой России" и лояльные им самовыдвиженцы утверждали, что отменить закон нельзя, потому что он принят в соответствие с федеральным. Они предлагали коллегами бороться за места в Общественном штабе при ЗакСе и работать над поправками. 

-Даже [депутат ЗакСа Борис] Вишневский не взял на себя смелость отменить закон, - заявила мундеп Виктория Коганкова.

Бывший глава округа, а теперь рядовой депутат Дмитрий Монахов призвал коллег не играть в политику и напомнил, что в сейчас мире непростая геополитическая ситуация, а на Украине проходит специальная военная операция. 

- Мы не можем отменить восход солнца и заход. Мы не можем движение отменить вспять, - заявил Монахов. 

Он оказался единственным членом совета, воздержавшимся по этому вопросу. Против внесения законопроекта проголосовали восемь депутатов, за - семь. Помимо "яблочников" и самовыдвиженцев, инициативу поддержал представитель "Единой России" Сергей Соболев. Он сказал, что не знает ни одного жителя "Малой Охты", который поддерживал бы закон о КРТ. 

Журавлёв предложил также создать при муниципалитете общественный штаб по вопросам реновации. Эту инициативу тоже не одобрили.

Сергей Еремеев


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МО Малая Охта
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Пока еще нет голосов...
Журавлев Павел Юрьевич
Пока еще нет голосов...
Коганкова Виктория Александровна
Пока еще нет голосов...
Монахов Дмитрий Иванович
Пока еще нет голосов...
Соболев Сергей Борисович
Упоминаемые персоны
Журавлев Павел Юрьевич
Коганкова Виктория Александровна 
Монахов Дмитрий Иванович 
Соболев Сергей Борисович 

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