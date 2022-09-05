В Петербурге прокуратура организовала проверку из-за вандализма в Летнем саду

В Петербурге прокуратура Центрального района сообщила 5 сентября о начале проверки по факту повреждения скульптуры Петронии Примы в Летнем саду. Ранее стало известно о том, что кто-то пририсовал изображению глаза.

"В ходе организованной проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства об охранной деятельности и об объектах культурного наследия", — сообщили в надзорном ведомстве и добавили, что по итогам надзорных мероприятий возможно принятие мер прокурорского реагирования.

Ранее пресс-служба Русского музея известила о том, что во время обхода утром в понедельник сотрудники охраны Летнего сада заметили пририсованные значки на лице скульптуры Петронии Примы, жены римского императора Вителлия. Пострадавшая статуя — копия оригинала, изготовленного в 1717 году. Последний хранится в Михайловском замке.

"Скульптуры в Летнем саду — это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющие композицию Летнего сада. Очистка мрамора, даже искусственного — непростое дело", — отметили в пресс-службе Русского музея.

Фото: "Сады Русского музея"/ "ВКонтакте"