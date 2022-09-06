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Новости 10:25

Ленобласть помогает подшефному Енакиево с организацией сдачи нормативов ГТО

фото ЗакС политика Ленобласть помогает подшефному Енакиево с организацией сдачи нормативов ГТО

Администрация Ленобласти отчиталась 6 сентября о поставке двух фур со спортивным инвентарем, тренажерами и экипировкой в подшефный город Енакиево на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. В ближайшее время ожидается прибытие третьей машины, отметила пресс-служба в Telegram-канале "Админка Ленобласти".

При этом одними поставками инвентаря в Донбасс дело не ограничивается. "Специалисты 47 региона оказывают коллегам из Енакиево методическую помощь в организации тренировок и сдаче нормативов комплекса "ГТО"", — сообщили в пресс-службе и добавили, что к началу учебного года Ленобласть поставила в подшефный город Дневники ГТО для первоклассников, а донецкие спортсмены продолжают тренироваться на территории Ленобласти.

Ранее сообщалось о поставке в Енакиево шести трамваев из Ленобласти. Перед этим регион получил их от петербургского "Горэлектротранса", о чем рассказала 19 августа пресс-служба губернатора Петербурга. Кроме того, в конце августа на отдых в детском лагере в Ленобласти прибыла третья смена школьников из Мариуполя.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


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