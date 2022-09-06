Евгения Альбац* уехала из России

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац* покинула Россию, опасаясь уголовного преследования, о чем она объявила на собственном YouTube-канале. Журналистка намерена заняться преподаванием в Нью-Йорке.

"У меня было четыре административки, меня объявили "иностранным агентом", и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста", - обосновала она свое решение.

Кроме того, Альбац* проконсультировалась с находящимся в колонии и включенным в список экстремистов и террористов политиком Алексеем Навальным, который, со слов журналистки, посоветовал ей "не валять дурака" и готовиться к отъезду.

Нынешним летом The New Times и ее главреда оштрафовали в общей сложности на 670 тысяч рублей за "фейки", которые суд усмотрел в публикациях конца февраля и начала марта. Сайт журнала заблокировали по требованию Генпрокуратуры, которую не устроил характер освещения военной спецоперации на Украине.

*Минюст внес Евгению Альбац в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

фото: ещёнепознер / YouTube (скриншот)