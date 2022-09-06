В H&M заявили о планах работать в России, пока не распродадут остатки

Шведский ретейлер H&M намерен закрыть свои российские магазины лишь после распродажи стока, сообщило 6 сентября РИА "Новости" со ссылкой на комментарий компании. Заявление относилось к появившимся слухам о том, что последним днем работы сети в России назначено 30 ноября.

"Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Процесс закрытия происходит поэтапно", — сообщили информагентству в пресс-службе компании. Там также указали на готовность сделать всё возможное для того, чтобы "завершить рабочие процессы ответственным образом".

H&M приостановил свою работу в России после начала спецоперации. Летом магазины ретейлера открылись вновь — в Петербурге это произошло 3 августа. Незадолго перед этим компания выставила свои российские активы на продажу.