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Новости 16:44

В H&M заявили о планах работать в России, пока не распродадут остатки

фото ЗакС политика В H&M заявили о планах работать в России, пока не распродадут остатки

Шведский ретейлер H&M намерен закрыть свои российские магазины лишь после распродажи стока, сообщило 6 сентября РИА "Новости" со ссылкой на комментарий компании. Заявление относилось к появившимся слухам о том, что последним днем работы сети в России назначено 30 ноября.

"Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Процесс закрытия происходит поэтапно", — сообщили информагентству в пресс-службе компании. Там также указали на готовность сделать всё возможное для того, чтобы "завершить рабочие процессы ответственным образом".

H&M приостановил свою работу в России после начала спецоперации. Летом магазины ретейлера открылись вновь — в Петербурге это произошло 3 августа. Незадолго перед этим компания выставила свои российские активы на продажу.


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