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Новости 17:13

МВД объявило в розыск экс-координатора штабов Навального* в Саратове и Костроме

фото ЗакС политика МВД объявило в розыск экс-координатора штабов Навального* в Саратове и Костроме

Экс-координатор штабов Навального* в Костроме и Саратове Александр Зыков объявлен Министерством внутренних дел в федеральный розыск, сообщила 6 сентября "Медиазона"** со ссылкой на базу данных ведомства.

При этом неизвестно, по какой именно статье Зыков был объявлен в розыск.

Сам оппозиционер сейчас находится не в России. Из страны он уехал еще в январе 2022 года, опасаясь уголовного преследования. При этом перед отъездом он успел отсудить 100 тысяч рублей у следственных органов за свое незаконное преследование по статье об уклонении от службы в армии (ст. 339 УК РФ). При этом у политика на руках имелись медицинские документы, свидетельствующие о том, что он не годен к службе.

В мае стало известно о возбуждении против Зыкова уголовного дела по статье о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ). Второе дело по той же статье было заведено на него в середине июля.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

**Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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