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Новости 17:25

Шишкина предложила построить скейт-парк под Лиговским путепроводом

фото ЗакС политика Шишкина предложила построить скейт-парк под Лиговским путепроводом

Лидер справедливороссов в петербургском парламенте Марина Шишкина обратилась к вице-губернатору Николаю Линченко с предложением разместить новый скейт-парк под Лиговским путепроводом, на четной стороне проспекта Народного Ополчения. Об этом говорится в Telegram-канале политика. По оценке Шишкиной, когда компания-подрядчик освободит участок под путепроводом после длительной реконструкции, его площади должно будет хватить для потребностей скейтеров: речь идет примерно о семи тысячах квадратных метров.

"Там можно будет расположить разноуровневые горки и треки, зону для отдыха и оборудование для самых маленьких экстремалов. Локация очень удобная: жилые дома расположены вдалеке, и шумные занятия скейтеров не будут мешать окружающим", - отметила депутат.

Вице-спикер ЗакСа полагает, что на юго-западе ощущается серьезный дефицит инфраструктуры для молодежи: свою инициативу она отправила вице-губернатору по многочисленным просьбам жителей.

Ранее было объявлено о строительстве еще одного скейт-парка на юге города: ему отвели место под Дунайским путепроводом.


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Упоминаемые персоны
Линченко Николай Викторович
Шишкина Марина Анатольевна 

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