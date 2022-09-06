ФАС сняла часть претензий к Google

Федеральная антимонопольная служба пришла к выводу, что Google устранил признаки нарушения закона о конкуренции, которые она обнаружила ранее, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о злоупотреблении доминирующим положением, в связи с которым в июле IT-компании вынесли предупреждение.

Два месяца назад антимонопольщикам не понравилось то, что компания обязывает разработчиков платных приложений использовать только платежную систему Google. В августе американский IT-гигант поменял свои правила, и запрет на использование альтернативных платежных систем перестал действовать.

Отметим, что в течение последних месяцев российские органы власти регулярно добиваются крупных взысканий для Google. Например, в конце июля ФАС оценила не устроившие ее правила блокировки на YouTube в 2 млрд рублей штрафа.