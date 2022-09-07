МВД объявило в розыск документалиста Виталия Манского

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск документалиста Виталия Манского, соответствующая карточка появилась в базе данных силового ведомства.

Ранее в отношении Манского возбудили уголовное дело о клевете из-за его высказываний в интервью журналистке Ксении Собчак в мае текущего года. Сама она проходит свидетелем в этом разбирательстве. Дело возбудили после жалобы режиссёра Никиты Михалкова.

Сам Манский предположил, что его розыск не связан с делом о клевете.

"Насколько выясняет мой адвокат Сергей Бадамшин, уголовное дело [о клевете] ещё не открыто, идет дознание, и очень мала вероятность, что по неоткрытому уголовному делу объявляют человека в розыск", - высказался документалист в эфире Breakfast Show на YouTube-канале Александра Плющева.