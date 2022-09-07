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Новости 15:52

Повредивший Z-инсталляцию в Костроме москвич отделался штрафом

фото ЗакС политика Повредивший Z-инсталляцию в Костроме москвич отделался штрафом

Суд назначил штраф в размере 40 тысяч рублей 51-летнему москвичу, который в пьяном виде сломал световую Z-конструкцию в центре Костромы. Инцидент имел место в начале апреля, по факту происшествия силовики возбудили уголовное дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК). Об этом сообщает пресс-служба костромского управления Следственного комитета.

Кроме того, фигурант дела добровольно компенсировал 76 тысяч рублей местному МКУ "Служба муниципального заказа по ЖКХ".

Отметим, что из-за Z-символики, олицетворяющей военную спецоперацию на Украине, конфликтные ситуации время от времени случаются в различных регионах.


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