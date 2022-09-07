В Луге открыли "Сад памяти" в честь погибших на спецоперации

В честь военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, в Луге создали "Сад памяти", передает пресс-служба правительства Ленобласти. Он состоит из пятнадцати туй, высаженных 7 сентября на главной дороге пансионата "Зеленый Бор". О важности акции высказалась заместитель полпреда президента по Северо-Западному федеральному округу Любовь Совершаева.

"Мы знаем, что для нас значит День Победы и Великая Отечественная война, но не менее важно говорить о современных героях, которые сегодня пошли защищать нашу Родину, ее суверенитет и независимость, будущее наших детей и внуков ценой своей жизни", - приводятся ее слова.

Отметим, что Минобороны официально сообщало о боевых потерях в ходе спецоперации всего дважды, и оба раза в марте. В течение последующего времени в Ленобласти неоднократно прощались с военнослужащими, погибшими на Украине.

фото: Админка Ленобласти / Telegram