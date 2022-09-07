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Новости 17:45

Минюст предупредил екатеринбургский "Теле-Клуб" о недопустимости концертов групп, критиковавших СВО

фото ЗакС политика Минюст предупредил екатеринбургский "Теле-Клуб" о недопустимости концертов групп, критиковавших СВО

Министерство юстиции Свердловской области предупредило владельца екатеринбургского "Теле-Клуба" Олега Кумыша о существовании уголовного наказания по статьям о "дискредитации Вооруженных сил РФ" и "призывах к введению ограничительных мер в отношении РФ", информирует издание "7×7".

В документе за подписью главы ведомства Светланы Учайкиной говорится, что существование этих статей "следует учитывать", предоставляя концертные площадки артистам, критически отзывавшимся о специальной военной операции (СВО) на Украине.

Добавим, что группа Anacondaz решила через суды оспорить отмены своих летних концертов.


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