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Новости 20:22

Скульптуры быков на Московском шоссе подверглись несогласованной реставрации

фото ЗакС политика Скульптуры быков на Московском шоссе подверглись несогласованной реставрации

Сотрудники прокуратуры Московского района Петербурга совместно с представителями КГИОП осмотрели скульптуры быков, расположенные на Московском шоссе, 13, сообщает пресс-служба контрольного ведомства. Участники инспекции пришли к заключению, что объект за лето смогли привести в удовлетворительное состояние и восстановить его облицовку.

"Вместе с тем, установлен факт проведения ремонтных работ на объекте в отсутствие согласованной КГИОП документации и письменного разрешения на проведение реставрации", - отмечается в сообщении.

В связи с последним обстоятельством руководство Государственного музея городской скульптуры получило очередное представление об устранении нарушений. В июне прокуратура выражала свое недовольство качеством содержания скульптурной композиции авторства Василия Демут-Малиновского, история которой насчитывает почти двести лет.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура Санкт-Петербурга"


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