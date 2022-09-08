Суд в Москве принял иск главреда Republic* к телеведущему Соловьеву

Главный редактор Republic* Дмитрий Колезев рассказал 8 сентября в своем Telegram-канале о том, что Тверской суд Москвы принял к рассмотрению его иск к телеведущему Владимиру Соловьеву. Согласно карточке дела на сайте суда, на 15 сентября назначена беседа по иску.

Колезев добивается опровержения слов, сказанных Соловьевым в эфире телеканала "Россия-1" и в ходе YouTube-стрима "Соловьев.Live" 26 и 28 апреля соответственно. В первом случае, рассуждая о ряде российских журналистов, телеведущий обвинил их в работе на иностранные спецслужбы и что они "притворяются российскими гражданами: от подонка Колезева, заканчивая вот всей этой шебутной сволочью: от Кашина до Собчак" (цитата по Telegram-каналу Колезева). Во втором случае Соловьев назвал главреда Republic* "предателем Родины".

"В иске мы приводим доводы того, что Владимир Соловьев распространяет оскорбительную, недостоверную, порочащую мою честь и достоинство информацию", — рассказал Колезев и добавил, что намерен привлечь Соловьева и "Россию-1" к ответственности и заставить разместить опровержение слов телеведущего.

Также истец намерен добиваться, чтобы Соловьев зачитал в эфире его ответ. В этом тексте Колезев говорит, что его оппонент ежедневно сеет в душах людей ненависть и "толкает нашу страну дальше в пропасть". Также он характеризует Соловьева как "человека со сломанной личностью" и высказывает надежду увидеть его на скамье подсудимых "подобно ведущим "Радио и телевидения тысячи холмов"".

Помимо этого, Колезев намерен отсудить у Соловьева компенсацию вреда в размере одного миллиона рублей. "В случае, если нам удастся взыскать деньги, мы направим их в благотворительный фонд Евгения Ройзмана", — пообещал журналист.

В середине июля президент Владимир Путин наградил телеведущего Владимира Соловьева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Дмитрий Колезев заявлял о планах подать на обидчика в суд еще в конце апреля.

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Фото: Telegram-канал "СОЛОВЬЁВ"