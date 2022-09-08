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Новости 16:44

По словам Навального, администрация колонии лишила его права на адвокатскую тайну

фото ЗакС политика По словам Навального, администрация колонии лишила его права на адвокатскую тайну

Администрация ИК-6 во Владимирской области лишила Алексея Навального права на адвокатскую тайну, говорится в посте от 8 сентября в Telegram-канале политика. Согласно сообщению Навального, руководство колонии объяснило это тем, что он "не прекращает заниматься своей преступной деятельностью, совершает преступления прямо из мест лишения свободы", при этом с сообщниками держит связь через адвокатов.

"Поэтому адвокатскую тайну в вашем отношении мы отменяем. Все входящие и исходящие адвокатские документы отныне будут подвергаться проверке длительностью три дня", — по утверждению политика, заявили ему сотрудники исправительного учреждения. При этом перечислить вменяемые ему преступления его собеседники отказались, сославшись на "секретную информацию", указал Навальный.

Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам строгого режима по делам о мошенничестве и оскорблении судьи. В середине июня его перевели из ИК-2, где он содержался перед этим, в ИК-6 строгого режима. Первый выговор в новой колонии он получил спустя несколько дней после перевода. Накануне появилась информация о том, что политик в четвертый раз за месяц был отправлен в ШИЗО, на этот раз на 15 суток.


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