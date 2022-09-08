В Петербурге у бронзового Остапа Бендера появились выразительные глаза

Неизвестные придали бронзовой фигуре Остапа Бендера, стоящей на Итальянской улице, выразительный взгляд, передаёт "Подъём".

На инцидент оперативно отреагировали в администрации Центрального района Петербурга, заявив, что на глаза скульптуры прикрепили наклейки, комплексной "помывки" ей не угрожает. Чиновники отметили также, что памятник Бендеру является бесхозным.

"В данный момент наклейки устранены. Работы провела подрядная коммунальная организация. К памятникам стоит относиться с должным уважением, даже если они бесхозные, поэтому будем разбираться", - поделились в райадминистрации.

Не так давно вандалы пририсовали косые глаза скульптуре Петронии Примы в Летнем саду. Делом занялась прокуратура.

Фото: "Подъём"