Фигуранта дела о фейках Королева оставили в СИЗО

Петербургский документалист Всеволод Королев, которого обвиняют в публикации недостоверной информации о Вооруженных силах России (ч. 2 ст. 207.3 УК), останется в следственном изоляторе минимум до 11 октября. Выборгский районный суд Петербурга 8 сентября удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В ходатайстве следователя говорилось, что арест необходимо продлить, поскольку расследование уголовного дела еще не завершено. Кроме того, Королеву, по мнению следователей, нельзя назначить более мягкую меру пресечения — якобы обвиняемый может продолжить преступную деятельность и помешать работе сотрудников правоохранительных органов. Прокурор требование поддержал.

Сам Королев в суде заявил, что не согласен с претензиями следователей. Скрываться от правосудия он не намерен и надеется в ходе судебного разбирательства выяснить, что считается "фейком", а что нет. В своем выступлении он цитировал Владимира Высоцкого, Платона и Иммануила Канта.

— Следствие какого-то низкого обо мне мнения. До 24 февраля я "ВКонтакте" старался ничего такого могущего повлечь последствия не публиковать, но после наступивших событий я счел невозможным для себя оставаться в стороне. Просто по той причине, что "ВКонтакте" множество живых людей, мои знакомые. Я считаю, что люди имеют право знать правду о том, что происходит. Поэтому никуда я не собирался скрываться и не собираюсь, – сказал Королев.

Адвокат Мария Зырянова, которая защищает Королева, рассказала, что не согласна с доводами следователя. Она просила назначить Королёву запрет определенных действий или домашний арест. Защитница отметила, что ее доверитель никак не препятствовал ходу предварительного расследования и не заслуживает самой строгой меры пресечения. Никаких других сведений, подтверждающих версию о неблагонадежности Королева, следователь не представил, добавила адвокат.

Также адвокат рассказала, что ее доверитель не может получить необходимые лекарства. У него удалена щитовидная железа и он нуждается в медицинском наблюдении. В СИЗО пройти обследование затруднительно.

Ещё в суде выступила девушка Королева Лида Порохня, которая рассказала о том, как проходил обыск в квартире обвиняемого. В частности, у неё хотели узнать, оказывал ли Королев сопротивление сотрудникам полиции. Девушка ответила, что ничего подобного она не видела.

Королеву грозит до 10 лет лишения свободы за высказывания о специальной военной операции на своей странице "ВКонтакте".

Константин Леньков