Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II

Российский президент Владимир Путин отправил телеграмму будущему монарху Великобритании Карлу III, в которой выразил соболезнования по случаю ухода из жизни его предшественницы Елизаветы II. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

"С именем Её Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене", - говорится в письме 73-летнему сыну скончавшейся королевы.

Путин пожелал принцу Уэльскому мужества и выразил поддержку всему населению Соединенного Королевства.

Напомним, что Елизавета II скончалась на 97-м году жизни, проправив островным государством ровно семь десятилетий. За это время на посту премьер-министра сменилось пятнадцать человек, включая Уинстона Черчилля.