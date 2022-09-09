Минтранс намерен ужесточить правила пользования электросамокатами

Министерство транспорта подготовило проект о запрете гражданам на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) пересекать пешеходные переходы, сообщило 9 сентября РИА "Новости" со ссылкой на ответ ведомства депутату Госдумы Султану Хамзаеву. Соответствующий документ Минтранс намеревается внести на рассмотрение в правительство.

Ранее Хамзаев обратился в министерство с инициативой обязать граждан на электросамокатах снижать скорость в зоне радиусом 30 метров вокруг пешеходных переходов. Минтранс ответил депутату о подготовке проекта постановления правительства на эту тему.

"Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым", — цитирует РИА "Новости" составленный Минтрансом документ. В тексте последнего также отмечается, что проект получил одобрение подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функцией федеральных органов исполнительной власти при правительстве.

"Ведется подготовка к внесению проекта постановления в правительство", — указали в министерстве.

В августе стало известно, что количество смертей в авариях с электросамокатами в России удвоилось за год.