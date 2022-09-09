Минюст исключил фонд "Гуманитарное действие" из списка иноагентов

Министерство юстиции распространило 9 сентября сообщение о том, что петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие" исключен из перечня НКО — иностранных агентов.

"В соответствии с распоряжением Минюста России из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, исключен Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие"", — сообщается на сайте ведомства.

Основанием для исключения фонда из перечня иноагентов послужили "прекращение организацией выполнения функций иностранного агента и результаты проверки, проведенной Главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", указали в министерстве.

Благотворительный фонд "Гуманитарное действие" занимается помощью наркозависимым и ВИЧ-инфицированным людям. Организация была внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов в конце декабря 2020 года. В конце февраля 2022 года Городской суд Петербурга отменил решение Минюста, что, по словам общественников, стало первым случаем "исключения НКО из реестра по судебному решению без отказа от иностранного финансирования". Однако в июне Третий кассационный суд счел решение Горсуда противоречащим закону и возвратил "Гуманитарному действию" статус иноагента.