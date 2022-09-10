Беглов подписал постановление о бесплатных путевках для детей участников спецоперации

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства, по которому дети участников специальной военной операции на Украине получают право бесплатных путевок в оздоровительные лагеря. Об этом сообщает сайт Смольного.

Соответствующий закон депутаты ЗакСа приняли в конце июня. Новая норма потребовала внесения изменений в Социальный кодекс. Льготные путевки будут предоставляться до конца 2024 года.

Летом, подводя итоги первого года работы городского парламента VII созыва, его спикер Александр Бельский назвал закон о путевках для детей военнослужащих одним из наиболее важных.