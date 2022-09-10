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Новости 16:07

Беглов подписал постановление о бесплатных путевках для детей участников спецоперации

фото ЗакС политика Беглов подписал постановление о бесплатных путевках для детей участников спецоперации

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства, по которому дети участников специальной военной операции на Украине получают право бесплатных путевок в оздоровительные лагеря. Об этом сообщает сайт Смольного.

Соответствующий закон депутаты ЗакСа приняли в конце июня. Новая норма потребовала внесения изменений в Социальный кодекс. Льготные путевки будут предоставляться до конца 2024 года. 

Летом, подводя итоги первого года работы городского парламента VII созыва, его спикер Александр Бельский назвал закон о путевках для детей военнослужащих одним из наиболее важных.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 

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