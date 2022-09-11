В МО "Ивановский" пожаловались на исчезновение членов УИК через черный ход

Наблюдатель от КПРФ за выборами в МО "Ивановский" Сергей Иванов не смог отправиться на надомное голосование вместе с членами участковой избирательной комиссии № 1561, сообщила ЗАКС.Ру координатор местных наблюдателей компартии Оксана Кондаурова.

По ее словам, наблюдатель узнал о готовящемся надомном голосовании случайно, пока курил на улице с членами комиссии.

- Ему сказали, что едут на машине, а для него места нет. Я быстро приехала на своем автомобиле, чтобы сесть им "на хвост". Пока мы стояли на крыльце, узнавали подробности, Иванов пришел ко мне и сказал: "Они ушли через черный ход. То есть через черный ход вынесли урну для надомного голосования и уехали".

Кондаурова отметила, что всего в ходе этого надомного голосования должны были проголосовать 42 избирателя. Ранее в ходе "надомки" уже обошли 28 жителей этого избирательного участка. Коммунисты утверждают, что их кандидат не смог ознакомиться с документацией, которую принесли после поквартирного обхода. Представители КПРФ написали жалобу в территориальный избирком № 24.

Дополнительные выборы проходят 11 сентября в 17 муниципалитетах Петербурга. За первые два часа проголосовали 1630 человек. В Горизбиркоме заявили, что пока не обнаружили серьезных нарушений.