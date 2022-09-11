"Думаю, что нарушений будет мно… Сообщений о нарушении": Глава ГИК о жалобах

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин рассказал о поступающих с утра жалобах с участков. Через три часа после начала выборов на работу участковых комиссий пожаловались порядка 30-40 раз. Большинство из них не подтверждаются или не считаются нарушением, заявил глава Горизбиркома.

- Мы с утра получили в общей сложности порядка 30-40 сообщений о возможных нарушениях, из которых реальных нарушений мы пока не заметили. Есть подозрения в двух случаях. <...> Думаю, что нарушений будет мно… Скажем так, сообщений о нарушении. С большей вероятностью мы будем подвергаться атакам, связанным с мнимыми нарушениями, но при наличии обоснованных нарушений мы будем их пресекать и реагировать очень оперативно, - рассказал Мейксин.

Среди жалоб — сообщения об отсутствии пломб на урнах для голосования. Также некоторых наблюдателей удивило, что на участках, где проводят голосование для военнослужащих, им не дают ознакомиться с книгами избирателей. По закону члены комиссии не должны разглашать данные военных. Лишь в одном случае Горизбирком направил запрос в ТИК для дачи объяснений.

Довыборы проходят 11 сентября в 17 муниципалитетах Петербурга. В городе работает 124 избирательных участка.

Константин Леньков