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Муниципал 13:47

Глава ГИК Мейксин объяснил, кому нельзя на выездное голосование

фото ЗакС политика Глава ГИК Мейксин объяснил, кому нельзя на выездное голосование

Кандидаты, доверенные лица, представители СМИ и члены вышестоящих комиссий не обладают правом присутствия на голосовании вне помещения, объявил глава Горизбиркома Максим Мейксин на брифинге 11 сентября. По его словам, большинство сообщений, которые поступают в комиссию, связаны именно с этим. 

- Львиная доля обращений и сообщений идет именно на эту тему, хотел бы отдельно подчеркнуть, - заявил Мейксин. 

Мейксин добавил, что такая норма есть как в федеральном, так и в региональном законодательстве.  Кроме того, в присутствии двух и более наблюдателей в выездной комиссии проводить выездное голосование может и один член комиссии с правом решающего голоса. 

Ранее председатель УИК № 346 отказался позволить корреспондентке ЗАКС.Ру и двум наблюдателям сопровождать членов комиссии при надомном голосовании со словами "Я не хочу, чтобы вы нервировали людей". 

Константин Леньков


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