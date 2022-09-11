Глава ГИК Мейксин объяснил, кому нельзя на выездное голосование

Кандидаты, доверенные лица, представители СМИ и члены вышестоящих комиссий не обладают правом присутствия на голосовании вне помещения, объявил глава Горизбиркома Максим Мейксин на брифинге 11 сентября. По его словам, большинство сообщений, которые поступают в комиссию, связаны именно с этим.

- Львиная доля обращений и сообщений идет именно на эту тему, хотел бы отдельно подчеркнуть, - заявил Мейксин.

Мейксин добавил, что такая норма есть как в федеральном, так и в региональном законодательстве. Кроме того, в присутствии двух и более наблюдателей в выездной комиссии проводить выездное голосование может и один член комиссии с правом решающего голоса.

Ранее председатель УИК № 346 отказался позволить корреспондентке ЗАКС.Ру и двум наблюдателям сопровождать членов комиссии при надомном голосовании со словами "Я не хочу, чтобы вы нервировали людей".

Константин Леньков