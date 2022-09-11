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Выборы - 2022

Муниципал 9:41

Председатель УИК № 346 отказалась пустить на надомное голосование корреспондентку ЗАКС.Ру и двух наблюдателей

фото ЗакС политика Председатель УИК № 346 отказалась пустить на надомное голосование корреспондентку ЗАКС.Ру и двух наблюдателей

Председатель участковой избирательной комиссии № 346 Марина Пирогова заявила корреспондентке ЗАКС.Ру, что та не может отправиться вместе с членами комиссии и наблюдателем на надомное голосование с первым ящиком. Внятную причину отказа Пирогова не назвала. 

 ⁃ Я не хочу, чтобы вы нервировали людей, - сказала председатель. 

Она добавила, что не хотела бы, чтобы корреспондентка ЗАКС.Ру шла и со вторым ящиком, но это можно сделать, если у представительницы СМИ есть большое желание. Также Пирогова утверждала, что первый ящик пойдёт в квартиры больных ковидом. 

Наблюдатель от "Наблюдателей Петербурга" Рамиль Кавиев, который сам хотел принять участие в выборах, но не смог зарегистрироваться кандидатом, сообщил ЗАКС.Ру, что ему и представительнице КПРФ тоже отказали в сопровождении первого ящика. Названная причина — уже записавшийся на это один наблюдатель, сказал Кавиев. 

 ⁃ Якобы там ковидники, и у меня нет специальных средств для защиты от болеющих ковидом, - назвал кандидат вторую озвученную ему причину.

При этом со вторым переносным ящиком ему идти разрешили. Как могла наблюдать корреспондентка ЗАКС.Ру, никаких специальных костюмов на вышедших на надомное голосование с первым ящиком никто не надел. С ним члены комиссии и наблюдатель должны обойти 63 человек, со вторым ящиком — 36.

Кавиев считает, что на муниципальных довыборах не может быть такого большого количества заявлений на надомное голосование. По его мнению, подозрительно выглядит и то, что ни его, ни наблюдательницу от КПРФ, ни представительницу СМИ с первым ящиком пускать не стали. 

На соседнем участке №344 заявление на надомное голосование подали 166 человек, сообщила ЗАКС.Ру председательница комиссии Анна Корчагина.

 ⁃ Я так понимаю, это отработали социальные службы, которые работают с пенсионерами. <…> Я не знаю, насколько они отрабатывали эти заявки, может так нам просто фамилии дали тех, к кому сходить, - отметила Корчагина.

Дополнительные муниципальные выборы проходят 11 сентября в 17 муниципалитетах Петербурга.

София Саттарова


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