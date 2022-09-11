В Петербурге на Невском задержали активистку, вставшую в пикет за честные выборы

Петербургские правоохранители задержали местную жительницу Веронику Акманову, вставшую на Невском проспекте в одиночный пикет, о чём она сама сообщила правозащитному проекту "ОВД-Инфо"*.

В руках Акманова держала плакат с требованием честных выборов. Девушку увезли в 28-й отдел полиции. На помощь к ней направился адвокат от "ОВД-Инфо"* Игорь Скачко

В Петербурге, напомним, идут довыборы в муниципалитеты города. Региональное отделение партии "Справедливая Россия – За правду" направило в Центризбирком и Горизбирком первые 11 жалоб на нарушения, обнаруженные в ходе электорального процесса.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов