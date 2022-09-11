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Выборы - 2022

Муниципал 13:58

Эсеры направили в ЦИК и ГИК первые жалобы на нарушения на выборах в Петербурге

фото ЗакС политика Эсеры направили в ЦИК и ГИК первые жалобы на нарушения на выборах в Петербурге

Петербургское отделение партии "Справедливая Россия – За правду" направило в Центризбирком и Горизбирком первые 11 жалоб на нарушения, обнаруженные в ходе муниципальных выборов в Петербурге 11 сентября, информирует пресс-служба СРЗП.

Большая часть жалоб касается завышенного количества заявок на голосование на дому. Так, пишут эсеры, как минимум в 15 участковых избирательных комиссиях горожане подали заявления на надомное голосование.

"Самые вопиющие случаи — на участках 114 и 116 в МО № 7 (Василеостровский район), где надомное голосование организовано в здании Военно-морской академии им. Кузнецова. Там "надомниками" подано 462 и 500 заявлений соответственно. При этом в первом случае на голосование на дому также записались 29 военнослужащих, прикрепленных к этому участку. На обоих участках наблюдателей и члена ТИК с решающим голосом от СРЗП к работе не допускают под предлогом того, что участки расположены на территории режимного объекта", - делятся эсеры. В то же время наблюдателей от "Единой России" на обозначенные участки пропустили.

В другой жалобе указывается, что на участке № 1268 в Зеленогорске 217 избирателей отправились голосовать в местный ПНД.

Кроме того, некоторые петербургские комиссии не предоставляют наблюдателям списки по надомным голосованиям. К примеру, в МО № 15 в Выборгском районе члены УИК 208 буквально убегают от наблюдателей, не отвечая также на телефонные звонки.

Наконец, в штабе СРЗП отметили нарушения в плане размещения агитматериалов кандидатов, выдвинутых "Единой Россией". В УИК 926 на стене школы, где идёт голосование, висел плакат в поддержку представителя партии. А в УИКах Ржевки заметили, что на стендах, на которых размещается информация о кандидатах, только у единороссов на фотографиях имеется логотип ЕР.

Напомним, что по состоянию на 12:00 в Петербурге проголосовали 6446 местных жителей.

Всего в городе открыты 124 избирательных участка. На них предстоит выбрать 38 депутатов в 17 муниципальных советах. Глава петербургского Горизбиркома Максим Мейксин спрогнозировал явку в 15% на сегодняшних довыборах в муниципалитеты.


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