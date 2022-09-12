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Новости 12:52

"Единая Россия" приостановила партийное членство арестованного замглавы Василеостровского района

фото ЗакС политика "Единая Россия" приостановила партийное членство арестованного замглавы Василеостровского района

Президиум петербургского политсовета "Единой России" решил приостановить членство в партии заместителя руководителя Василеостровского района Игоря Пономарева, который является фигурантом уголовного дела, информирует пресс-служба ЕР.

"Решение о приостановлении членства в партии принято в соответствии с требованиями партийного устава", — указывается в сообщении "Единой России".

Игоря Пономарева задержали вечером 9 сентября после допроса. Василеостровский райсуд заключил его под стражу на срок до 5 ноября.

Допрос и задержание Пономарева могут быть связаны с делом о подрядах на уборку поликлиник в Василеостровском районе, которые получали компания "Мирный-55" и ИП, связываемые с фигурой предпринимателя Михаила Задорожного. По состоянию на 7 сентября в рамках данного разбирательства были задержаны трое фигурантов, в том числе глава районного отдела здравоохранения Никита Тихонов. Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве в составе организованной группы либо в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и о превышении должностных полномочий по предварительному сговору (п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ).


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