Завод Nissan в Петербурге останется в простое до конца года

Автомобильный завод Nissan в Петербурге (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") останется в простое до конца декабря 2022 года, сообщил 12 сентября "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Продление простоя подтверждено до конца декабря. Сотрудники предприятия были проинформированы", — цитирует информагентство заявление компании.

В первой половине марта на фоне начавшейся спецоперации на Украине в Петербурге приостановили свою работу три автозавода. Помимо Nissan это были Hyundai и Toyota. Спустя два месяца появились известия о том, что руководство Nissan допускает возможность приостановки работы завода в Петербурге сроком на год. В конце июля стало известно об очередном продлении режима простоя на трех автозаводах в городе.

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