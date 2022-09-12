ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 15:09

Завод Nissan в Петербурге останется в простое до конца года

фото ЗакС политика Завод Nissan в Петербурге останется в простое до конца года

Автомобильный завод Nissan в Петербурге (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") останется в простое до конца декабря 2022 года, сообщил 12 сентября "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Продление простоя подтверждено до конца декабря. Сотрудники предприятия были проинформированы", — цитирует информагентство заявление компании.

В первой половине марта на фоне начавшейся спецоперации на Украине в Петербурге приостановили свою работу три автозавода. Помимо Nissan это были Hyundai и Toyota. Спустя два месяца появились известия о том, что руководство Nissan допускает возможность приостановки работы завода в Петербурге сроком на год. В конце июля стало известно об очередном продлении режима простоя на трех автозаводах в городе.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама