"Медиазона"*: Россиян начали штрафовать за бюллетени с пацифистскими лозунгами

Полицейские начали составлять протоколы на избирателей, которые в ходе минувшей электоральной кампании оставляли какие-либо пацифистские лозунги на бюллетенях, обратила внимание "Медиазона"*. В то же время, указывают журналисты, российское законодательство гарантирует тайну голосования.

Так, минувшим днём, 11 сентября, москвич Лев Карманов, голосовавший в районе Северное Чертаново, оставил пацифистскую заметку на своём бюллетене. Он продемонстрировал бумагу членам избиркома, однако положить её в урну ему не дали, заявив, что она может испортить электронное устройство. На выходе из участка Карманова задержали и в тот же день впоследствии его оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии.

Кроме того, пишет Baza, в Москве за пацифистскую надпись на бюллетене протокол составили как минимум на ещё одного человека.

Также в Великом Новгороде по аналогичной "проблеме" полиция задержала Антона Бочанова: в его отношении составили протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ.

Telegram-каналы "Осторожно, новости" и Baza рассказывали, что протокол о дискредитации выписали в том числе 48-летней жительнице Кирова Наталье Рябовой.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента