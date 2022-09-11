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Новости 17:59

Суд в Москве оштрафовал избирателя за пацифистскую надпись на бюллетене

фото ЗакС политика Суд в Москве оштрафовал избирателя за пацифистскую надпись на бюллетене

Чертановский районный суд Москвы рассмотрел административное дело против Льва Карманова, задержанного 11 сентября в местном УИК № 2043 из-за пацифистской надписи на бюллетене. Москвич был признан виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), в качестве наказания суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщило "ОВД-Инфо"*.

Как рассказал ранее сам Карманов, надпись на листе бумаги заметили дежурившие на избирательном участке полицейские. Они изъяли у жителя столицы паспорт и телефон, а его самого задержали и увезли для составления протокола в отдел полиции "Чертаново Северное". Затем задержанного перевезли в суд, который его и оштрафовал.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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