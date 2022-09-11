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Новости 13:09

В Москве из-за пацифистской надписи на бюллетене задержали избирателя

фото ЗакС политика В Москве из-за пацифистской надписи на бюллетене задержали избирателя

В Москве в стенах участковой избирательной комиссии № 2043 задержали избирателя Льва Карманова из-за испорченного бюллетеня, о чём он сам сообщил правозащитному проекту "ОВД-Инфо"*.

Карманов сообщил, что написал на листе "всё, что думает". Судя по опубликованной фотографии, на бюллетене он разместил пацифистскую надпись. Это заметили дежурившие на УИК представители правопорядка, забрали у Карманова паспорт и заявили, что составят протокол на месте.

На помощь к Карманову выехал адвокат от "ОВД-Инфо"* Алан Качмазов.

Днём ранее в Москве на наблюдателя составили сразу два административных протокола, обвинив в неповиновении полиции и клевете.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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