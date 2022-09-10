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Выборы - 2022

Новости 11:19

На наблюдателя в Москве составили два административных протокола

фото ЗакС политика На наблюдателя в Москве составили два административных протокола

На юге Москвы наблюдатель на муниципальных выборах подвергся задержанию: на него составили сразу два административных протокола, о чем сообщает Telegram-канал Avtozak LIVE. Инцидент имел место на УИК №2373. Активиста обвиняют в неповиновении полиции и клевете.

Неповиновением полиции силовики считают отказ пересесть на соседний стул, а клеветой - звонок представителям организации "Голос"* с сообщением о фальсификации.

Примечательно, что в том же здании находится еще и УИК №2374, где другой наблюдатель 10 сентября увидел нарушение и вызвал полицию, но правоохранители с его оценкой ситуации не согласились.

*Движение "Голос" включено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов


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