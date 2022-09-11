Жителя Великого Новгорода обвинили в дискредитации армии за надпись в бюллетене

В Великом Новгороде возбуждено административное дело о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за пацифистской надписи в избирательном бюллетене, сообщило издание "7х7". Предполагаемый автор лаконичного высказывания был задержан и доставлен в отделение полиции для составления протокола.

Имя задержанного не называется, сам он находится на связи с адвокатом. По рассказу гражданина, полицейские преследовали его от избирательного участка до автобусной остановки. Позже они наведались к нему по адресу прописки, а затем и по месту фактического проживания.

Заметим, что задержанный новгородец — не первый задержанный за выражение пацифистской позиции в бюллетене. Сегодня же в Москве за аналогичный поступок был задержан и оштрафован на 50 тысяч рублей избиратель Лев Карманов. Также накануне рязанский общественник допустил возможность обращения членов местного избиркома в полицию из-за надписи с критикой спецоперации, отправленной в избирательную урну местным жителем.