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Новости 14:30

В Рязани избирком может обратиться в полицию из-за бюллетеня с критикой спецоперации

фото ЗакС политика В Рязани избирком может обратиться в полицию из-за бюллетеня с критикой спецоперации

В Рязанской области члены избиркома могут обратиться в полицию с просьбой отыскать избирателя, оставившего на бюллетене критическое замечание касательно спецоперации на Украине, рассказал 11 сентября Telegram-канал "Карта нарушений на выборах" движения "Голос"*. Общественники сослались на прозвучавшее накануне заявление главы группы электоральных экспертов Центра наблюдения за выборами губернатора Рязанской области Александра Селиванова, прокомментировавшего появившееся ранее сообщение в одном из анонимных Telegram-каналов.

Как сообщается, Селиванов указал на то, что избиратель "сознательно испортил бюллетень", чем "нанес оскорбление в адрес Вооруженных сил РФ". По его словам, в ответ Центр общественного наблюдения при Общественной палате Рязанской области изучил информацию и выяснил, на каком именно избирательном участке произошла порча бюллетеня.

По договоренности с председателем УИК бюллетень будет извлечен из избирательной урны 11 сентября после 20:00, поведал общественник. "Если после обнаружения испорченного бюллетеня члены избирательной комиссии решат обратиться в соответствующие органы, тогда уже будет проводиться другое расследование. Это уже будет другая классификация, выходящая за предмет регулирования избирательного законодательства", — анонсировал продолжение истории Селиванов.

*Движение "Голос" включено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов


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