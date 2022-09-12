"Александр Невский обладал стратегическим предвидением": Крестный ход-2022

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

На крестный ход в Петербурге людей пришло больше, чем на муниципальные выборы днем раньше. Первым с крестом в руках шел депутат Госдумы Виталий Милонов. Во главе колонны оказались спикер ЗакСа Александр Бельский и вице-губернатор Борис Пиотровский. За их спинами - три десятка тысяч горожан, среди которых выделялись казаки и монархисты. Крестоходцы славили Христа, русское оружие и Александра Невского.

Большой крестный ход 12 сентября из-за коронавируса не организовывали в Петербурге уже два года. Запрет на проведение публичных мероприятий в городе действует до сих, но на практике он распространяется только на митинги и разного рода протестные акции. Например, задержанной накануне активистке Веронике Акмановой вменили нарушение ковидных ограничений из-за одиночного пикета за честные выборы.

На следующий день по центру города прошло легальное шествие, ради которого перекрыли Невский проспект. Смольный согласовал заявку на 10 тысяч человек, но, по сообщению самих властей, пришло втрое больше. Для сравнения, на муниципальных выборах накануне проголосовали порядка 24 тысяч горожан.

12 сентября 1724 года по приказу Петра I мощи князя Александра Невского перевезли из Владимира в новую столицу, Петербург. Это приурочили к третьей годовщине Ништадтского мира, который ознаменовал победу России над Швецией в Северной войне. Уже после смерти Петра, в 1743 году, 12 сентября сделали праздником, а по Невскому проспекту в этот день стали совершать крестный ход.

Во времена советской власти эту традицию упразднили, а при губернаторе Георгии Полтавченко вспомнили. С 2013 года крестные ходы в честь годовщины перенесения мощей древнерусского князя стали вновь проводить на Невском проспекте. Для Санкт-Петербургской митрополии это стало одним из самых знаковых событий в году. Ради участия в шествии стали приезжать паломники из других городов. До эпохи пандемии численность крестных ходов, по оценке РПЦ, доходила до сотни тысяч человек.

Мероприятие пользуется большим уважением у властей. Первые лица города посещают его ежегодно, а депутаты ЗакСа даже переносили свое заседание, когда 12 сентября пришлось на среду. Регулярно участвует в крестных ходах депутат Госдумы Виталий Милонов.

На этот раз ему доверили идти первым. В руках единоросс держал запрестольный крест. Еще на построении Милонова окружили журналисты. Он объяснял им, что крест этот из Казанского собора, а крестный ход делает людей счастливыми.

- Человек так бы, может, шел со своими мыслями, а увидел крестный ход и про себя помолился, о своих близких, о своих родных, о нашей стране. Представляете, сколько людей, увидев крестный ход, единовременно будет молиться, - рассуждал депутат.

За спиной Милонова в два ряда стояли люди в рясах и с хоругвями в руках. За ними строились колонны участников шествия. Собирались боксеры, фанаты "Зенита", армейские курсанты, юнармейцы, поисковики. Было много учащихся вузов. Студенты вообще пришли одними из первых и еще в половину десятого стояли группками вдоль набережной канала Грибоедова и перед Казанским собором. Из разговоров было понятно, что некоторые из них пришли, потому что их как минимум очень сильно об этом попросили. "А что вообще тут обычно делают?" "А нельзя было сразу на площадь Александра Невского приехать?" - спрашивала молодежь друг у друга.

В 11:00 в Казанском соборе закончилась служба. На улицу вышел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. За ним - председатель Заксобрания Александр Бельский, депутат Госдумы Михаил Романов, вице-губернатор Борис Пиотровский и другие. Они заняли места в начале колонны. После этого крестный ход с песнями и молитвами отправился по Невскому проспекту в сторону площади Александра Невского.

- Дяденька, убери эту игрушку поганую и лоб перекрести, - обратилась к корреспонденту ЗАКС.Ру пенсионерка в платочке, показывая на смартфон, - Это же деградация.

Недовольная гаджетами старушка шла ближе к голове колонны колонн. Впереди только духовенство, политики и курсанты. Рядом с бабушкой вышагивали казаки в папахах, "Волонтерская рота" с Родиной-матерью на красных знаменах, ребята в куртках и толстовках общественного движения "Царьград", организованного при поддержке олигарха Константина Малофеева.

Организаторы крестного хода заранее объявили, что присутствовать будут только российские триколоры и флаги общественных организаций. Политические партии и монархистов свою символику попросили не приносить. Но имперских черно-желто-белых флагов на шествии было явно не меньше, чем бело-сине-красных.

Крестоходцы от молитв очень быстро перешли к скандированию. Из толпы кричали "Христос воскресе". Окружающие отвечали хором: "Воистину воскресе". "Слава великой и святой Руси! Слава подвигу наших дедов!" - заряжал заводила. "Слава! Слава!" - отвечала толпа. "Слава русскому оружию! Слава нашим великим полководцам! Александру Невскому! Александру Суворову! Петру Великому! Президенту Российской Федерации! Патриарху всея Руси". При упоминании каждой персоны звучало дружное "Слава". Небольшой диссонанс создавали только казаки. Некоторые из них предпочитали выкрикивать "Любо".

Меры безопасности в этом году власти усилили. Каждый желающий принять участие в крестном ходе должен был пройти через рамки металлодетекторов. Вдоль всего Невского проспекта стояли металлические ограждения, не позволявшие не только подключиться к шествию на середине маршрута, но и выйти из него до конечной точки. Впрочем, у некоторых получалось договариваться с полицейскими - те раздвигали металлические конструкции и выпускали людей. Чем ближе к концу, тем брешей в ограждениях становилось больше.

На площадь Александра Невского, традиционно ставшей конечной точкой шествия, крестоходцы стали собираться с 12:00. К этому времени там уже установили сцену. На нее вынесли частичку мощей князя. Для пришедших устроили торжественный молебен. Затем к ним обратился митрополит Варсонофий:

- Для всех нас святой Александр - пример беззаветной преданности России и Богу. Эти качества он проявил в то время, когда другие потеряли всякую надежду, ослабли духом. Что же ему помогло? В то время князья не выдерживали давления обстоятельств, совершали неверные шаги, расплачивались жизнью и свободой народа. А Александр Невский обладал стратегическим предвидением, мыслил не пределами одного дня, года или десятилетия, а глобальным масштабом истории.

Спикер Бельский говорил о Невском как о воине и дипломате.

- Для всех нас в эти непростые времена он является примером. Сейчас вся наша страна обращена своими молитвами к Александру Невскому, нашему защитнику, покровителю, примеру для всех нас, - сказал председатель городского парламента.

Вице-губернатор Пиотровский громких слов говорить не стал. Он лишь рассказал о том, насколько для Петербурга важны традиции и что город продолжает восстанавливать храмы. Крестный ход чиновник при этом назвал "крёстным".

Других выступающих не было. Официальную часть закрыл марш роты почетного караула.



























текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников