В Подмосковье ФСБ задержала топ-менеджера авиазавода по подозрению в госизмене

Высокопоставленный сотрудник одного из российских оборонных предприятий задержан и помещен под арест по подозрению в государственной измене, сообщило 13 сентября РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСБ. По версии спецслужбы, топ-менеджер передавал секретные данные Украине.

"Находясь в должности директора по качеству авиационного завода, имея допуск к технической документации с грифом "совершенно секретно", житель Московской области осуществил с помощью мобильного телефона фотографирование фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники", - приводит РИА "Новости" сообщение ФСБ.

Собранные данные россиянин якобы переслал сотруднику Одесского авиационного завода. Против него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ), максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы.

На прошлой неделе суд в Москве отправил под арест россиянина Михаила Баранова, подозреваемого в государственной измене. До этого Мосгорсуд приговорил по той же статье журналиста Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.