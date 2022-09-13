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Новости 14:09

Традиционные ценности и транспорт: Володин обрисовал повестку Госдумы на осеннюю сессию

фото ЗакС политика Традиционные ценности и транспорт: Володин обрисовал повестку Госдумы на осеннюю сессию

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин 13 сентября на первом пленарном заседании осенней сессии поведал депутатам о планах на ближайшие месяцы, рассказали в пресс-службе ГД.

В своем выступлении он передал коллегам пожелания успешной работы от президента Владимира Путина и немедленно призвал их поблагодарить главу государства "за такое отношение к парламенту", объяснив это тем, что "именно его внимание и поддержка" позволяют думцам "решать многие вопросы".

В дальнейшей своей речи Володин перечислил ключевые вопросы, которыми депутатам предстоит заниматься на осенней сессии. Среди них оказалось рассмотрение проекта бюджета на следующий год и плановый период 2024 и 2025 годов, внесение которого в Госдуму ожидается 1 октября. Также, по мысли председателя нижней палаты парламента, законодателям следует заняться развитием общественного электротранспорта в регионах, а заодно и защитой традиционных ценностей.

Рассуждая о последней, спикер упомянул внесенный в июле законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а также инициативу депутата Александра Хинштейна о введении административной ответственности за пропаганду ЛГБТ.

"У нас большое количество обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, разрушающей наше общество и традиционные семейные ценности. Предлагаю запланировать публичные слушания внесенных законодательных инициатив в ближайшее время", — объявил Володин и поручил двум думским комитетам организовать обсуждение этого вопроса в октябре-ноябре.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


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