Депутат Романов намерен добиваться модернизации электрического и речного транспорта в Петербурге

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Михаил Романов поделился своими планами на начавшуюся 13 сентября осеннюю сессию федерального парламента. По словам Романова, его коллеги собираются на базе Госдумы проводить широкие общественные дискуссии о модернизации транспортной системы, и он обещает активно подключать к процессу петербуржцев и пытаться решить городские проблемы в этой отрасли.

"Необходимо интегрировать в обновление и электротранспорт, учесть в городской логистике и возможности речного транспорта, для эффективного использования которого в Санкт-Петербурге есть все возможности", - приводит позицию единоросса его пресс-служба.

По оценке депутата, стартовавшая в апреле транспортная реформа реализуется эффективно, но касается только автобусов, что ему представляется недостаточным.