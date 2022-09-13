Апелляционное заседание по делу мундепа Горинова пройдет в закрытом режиме

Заседание по апелляции московского муниципального депутата Алексея Горинова состоится 19 сентября в закрытом режиме, сообщили во вторник соратники оппозиционера в Telegram-канале со ссылкой на ответ из суда.

"В нашем деле нет гостайны, у нас в деле нет несовершеннолетних, у нас точно дело не о половой неприкосновенности, — говорится в посте. — И сторона защиты, и Алексей, и его родственники, уверены, что лишь когда есть открытость и гласность, можно чувствовать себя в безопасности".

Ранее адвокат Горинова сообщила о его ухудшающемся самочувствии и о том, что в СИЗО ему не оказывается медицинская помощь.

Депутат Красносельского муниципального округа Москвы Горинов в начале июня был признан решением суда виновным в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ) и приговорен к семи годам колонии. Причиной этого послужила пацифистская речь муниципала, с которой он выступил на заседании совета.