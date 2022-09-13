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Новости 18:18

Противники художницы Цветковой* написали 200 жалоб с требованием возбудить против нее новое дело

фото ЗакС политика Противники художницы Цветковой* написали 200 жалоб с требованием возбудить против нее новое дело

Противники ЛГБТ направили в различные органы госвласти около 200 жалоб с требованием возбудить уголовное дело против художницы Юлии Цветковой*, рассказали 13 сентября ее сторонники. Как отмечается, авторы посланий добиваются возбуждения против нее нового дела о распространении порнографии (ст. 242 УК РФ).

"После того, как 15 июля Юлю оправдали по первому уголовному делу, гомофобные активисты написали в различные органы около 200 (!) заявлений с требованием открыть на Юлю новое дело", — сообщили активисты в посвященном Цветковой* Telegram-канале.

Как отмечается, сперва проверкой занялся Следственный комитет, но позже к делу подключился отдел по делам несовершеннолетних МВД. По утверждению активистов, начальница отдела "лично вызывает на опрос заявителей с целью использовать их сведения "в качестве доказательств"".

В середине июля Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу Юлию Цветкову* по делу о распространении порнографии среди несовершеннолетних через интернет (п. "б" ч.3 ст. 242 УК РФ). Поводом для уголовного преследования художницы стали рисунки женских гениталий в феминистских пабликах во "ВКонтакте". Спустя неделю после оправдания прокуратура подала апелляцию на решение суда.

*Минюст внёс Юлию Цветкову в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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